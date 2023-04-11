Покровская высказалась о возможном допуске российских синхронистов к международным турнирам

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Татьяна Покровская высказалась о финансировании в случае допуска россиян к международным турнирам.

«Непонятно, когда спортсмены вернутся на международные соревнования, пока всё остается на том же уровне, что и было. Если говорить про финансирование, то, слава богу, оно не изменилось и не уменьшилось. Всё остаётся так же, как и было раньше», — цитирует Покровскую Metaratings.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что российские спортсмены не должны выступать под нейтральным флагом.