Покровская высказалась о возможном допуске российских синхронистов к международным турнирам

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Первый вице-президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Татьяна Покровская высказалась о финансировании в случае допуска россиян к международным турнирам.
Покровская высказалась о возможном допуске российских синхронистов к международным турнирам
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Непонятно, когда спортсмены вернутся на международные соревнования, пока всё остается на том же уровне, что и было. Если говорить про финансирование, то, слава богу, оно не изменилось и не уменьшилось. Всё остаётся так же, как и было раньше», — цитирует Покровскую Metaratings.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что российские спортсмены не должны выступать под нейтральным флагом.

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