Узнать больше

Гимнастка Листунова завоевала золото в опорном прыжке и на брусьях на чемпионате России

Короткая ссылка
Гимнастка Виктория Листунова завоевала две золотые медали на чемпионате России в Казани.
Гимнастка Листунова завоевала золото в опорном прыжке и на брусьях на чемпионате России
  • РИА Новости

17-летняя гимнастка победила в опорном прыжке с результатом 13,783 балла. Второе место заняла Элеонора Афанасьева (13,483), третьей стала Юлия Бирюля (13,433).

На брусьях Листунова показала результат 15,233 балла. На второй строчке расположилась Ульяна Перебиносова (14,600), на третьей — Яна Ворона (13,566).

Соревнования проходят с 8 по 12 марта.

Ранее сообщалось, что гимнаст Даниел Маринов стал победителем мужского многоборья на чемпионате России в Казани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить