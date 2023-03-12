Гимнастка Листунова завоевала золото в опорном прыжке и на брусьях на чемпионате России
- РИА Новости
17-летняя гимнастка победила в опорном прыжке с результатом 13,783 балла. Второе место заняла Элеонора Афанасьева (13,483), третьей стала Юлия Бирюля (13,433).
На брусьях Листунова показала результат 15,233 балла. На второй строчке расположилась Ульяна Перебиносова (14,600), на третьей — Яна Ворона (13,566).
Соревнования проходят с 8 по 12 марта.
Ранее сообщалось, что гимнаст Даниел Маринов стал победителем мужского многоборья на чемпионате России в Казани.