Маринов одержал победу в многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике

Даниел Маринов стал победителем мужского многоборья на чемпионате России по спортивной гимнастике.

Спортсмен набрал 169,830 очков и занял первое место. На втором расположился Никита Нагорный с 166,196 очками. Тройку победителей замыкает Сергей Найдин (164,696).

Олимпийский чемпион Артур Далалоян снялся с чемпионата России по состоянию здоровья.

ЧР-2023 проходит в Казани с 8 по 12 марта.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, когда гимнаст Иван Куляк вернётся к соревнованиям.