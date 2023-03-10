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Маринов одержал победу в многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике

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Даниел Маринов стал победителем мужского многоборья на чемпионате России по спортивной гимнастике.
Маринов одержал победу в многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Спортсмен набрал 169,830 очков и занял первое место. На втором расположился Никита Нагорный с 166,196 очками. Тройку победителей замыкает Сергей Найдин (164,696).

Олимпийский чемпион Артур Далалоян снялся с чемпионата России по состоянию здоровья.

ЧР-2023 проходит в Казани с 8 по 12 марта.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, когда гимнаст Иван Куляк вернётся к соревнованиям.

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