Родионенко рассказала, когда гимнаст Куляк вернётся к участию в турнирах
- РИА Новости
«Из-за дисквалификации Куляк пропускает чемпионат России, но уже в мае он сможет вернуться к выступлениям. Он готовится выступить на Кубке России, который состоится в августе 2023-го», — цитирует Родионенко РИА Новости.
Куляк должен отбыть годичную дисквалификацию до 16 мая 2023 года.
Напомним, что в марте россиянин вышел на церемонию награждения на Кубке мира с буквой Z на форме. FIG за это его дисквалифицировала.
Ранее губернатор Калужской области оплатил издержки гимнаста за букву Z на форме.