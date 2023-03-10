Родионенко рассказала, когда гимнаст Куляк вернётся к участию в турнирах

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, когда гимнаст Иван Куляк вернётся к соревнованиям.

«Из-за дисквалификации Куляк пропускает чемпионат России, но уже в мае он сможет вернуться к выступлениям. Он готовится выступить на Кубке России, который состоится в августе 2023-го», — цитирует Родионенко РИА Новости.

Куляк должен отбыть годичную дисквалификацию до 16 мая 2023 года.

Напомним, что в марте россиянин вышел на церемонию награждения на Кубке мира с буквой Z на форме. FIG за это его дисквалифицировала.

Ранее губернатор Калужской области оплатил издержки гимнаста за букву Z на форме.