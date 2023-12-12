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Чесноков: Звонарёва заслужила награду за возвращение года не меньше Свитолиной

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Вера Звонарёва заслужила награду за возвращение года не меньше украинки Элины Свитолиной.

«Я думаю, что Свитолина заслужила свою награду. Она вернулась в спорт после родов и начала карьеру практически с чистого листа, но Звонарёва заслужила эту награду не меньше. Она вернулась после травмы в почти 40 лет», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд претендовала на награду лучшей паре года, но не получили её.

Напомним, что вместе с Зигемунд Звонарёва стала победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде.

Ранее Андреева стала «Новичком года» по версии WTA.

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