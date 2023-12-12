Чесноков: Звонарёва заслужила награду за возвращение года не меньше Свитолиной

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Вера Звонарёва заслужила награду за возвращение года не меньше украинки Элины Свитолиной.

«Я думаю, что Свитолина заслужила свою награду. Она вернулась в спорт после родов и начала карьеру практически с чистого листа, но Звонарёва заслужила эту награду не меньше. Она вернулась после травмы в почти 40 лет», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд претендовала на награду лучшей паре года, но не получили её.

Напомним, что вместе с Зигемунд Звонарёва стала победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде.

Ранее Андреева стала «Новичком года» по версии WTA.