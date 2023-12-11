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Дмитриева заявила, что WTA дала Андреевой аванс, признав новичком года

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18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева высказала мнение касательно вручения награды лучшему новичку года по версии WTA российской теннисистке Мирре Андреевой.
Дмитриева заявила, что WTA дала Андреевой аванс, признав новичком года
  • Gettyimages.ru

«Мирра заслужила эту награду. Из детского возраста она вышла в группу теннисисток-профессионалов, с которыми считаются. Конечно, это может быть какой-то аванс, но аванс, который даст ей веру, что она может достичь того, ради чего играет», — приводит слова Дмитриевой РИА Новости.

Андреева опередила соотечественниц Диану Шнайдер и Элину Аванесян, а также американку Питон Стирнс и чешку Линду Носкову.

В 2023 году Андреева поднялась на 359 позиций в рейтинге и занимает 46-е место.

Ранее Звонарёва и Бабош выиграли турнир ITF в Дубае в парном разряде.

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