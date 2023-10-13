Крамаренко победила в трёх видах на Кубке сильнейших
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В упражнении с обручем она набрала 40,650 балла. На втором месте расположилась Арина Янковская (38,850). Третьей стала Ксения Колядина (37,700).
В упражнении с булавами результат Крамаренко составил 41,850 балла, вторую позицию заняла Мария Борисова (38,350), третью — Диана Чугунихина (37,750).
В упражнении с лентой Лала победила, набрав 40,950 балла, призёрами стали Ксения Колядина (38,300) и Арина Янковская (37,800).
Кубок сильнейших завершится 15 октября.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер оценила победу Крамаренко в личном многоборье в финале Кубка сильнейших.