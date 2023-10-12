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Винер: Крамаренко очень самокритично относится к своим выступлениям

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер оценила победу Лалы Крамаренко в личном многоборье в финале Кубка сильнейших.

«Лала — большая молодец, потому что очень самокритично относится к своим выступлениям. Но я скажу, что сегодня она сделала свои программы так, как положено. Завтра будет ещё лучше. И так каждый последующий день», — цитирует Винер Sport24.

В личном многоборье в финале Кубка сильнейших Крамаренко набрала 163,950 балла и опередила Диану Чугунихину (159,300) и Ксению Колядину (146,400).

19 июля Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. Спортсмены будут иметь право участвовать в международных состязаниях с 1 января 2024 года.

Ранее Винер одобрила поручение президента России Владимира Путина поощрять спортсменов за международные турниры.

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