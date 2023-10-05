Винер одобрила поручение Путина поощрять спортсменов за международные турниры

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер одобрила поручение президента России Владимира Путина поощрять спортсменов за международные турниры.

«Если бы это было раньше, не говорили бы о том, что кто-то убежал», — приводит слова Винер РИА Новости.

Путин поручил обеспечить материальное поощрение российских спортсменов и тренеров по итогам выступлений на международных соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее ОКР утвердил меры поддержки олимпийцев, не выступающих на международных турнирах.