Винер одобрила поручение Путина поощрять спортсменов за международные турниры
- РИА Новости
«Если бы это было раньше, не говорили бы о том, что кто-то убежал», — приводит слова Винер РИА Новости.
Путин поручил обеспечить материальное поощрение российских спортсменов и тренеров по итогам выступлений на международных соревнованиях.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее ОКР утвердил меры поддержки олимпийцев, не выступающих на международных турнирах.