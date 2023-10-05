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Винер одобрила поручение Путина поощрять спортсменов за международные турниры

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер одобрила поручение президента России Владимира Путина поощрять спортсменов за международные турниры.
Винер одобрила поручение Путина поощрять спортсменов за международные турниры
  • РИА Новости

«Если бы это было раньше, не говорили бы о том, что кто-то убежал», — приводит слова Винер РИА Новости.

Путин поручил обеспечить материальное поощрение российских спортсменов и тренеров по итогам выступлений на международных соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее ОКР утвердил меры поддержки олимпийцев, не выступающих на международных турнирах.

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