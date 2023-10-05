ОКР утвердил меры поддержки олимпийцев, не выступающих на международных турнирах
- AFP
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«Сначала это коснётся летних олимпийских дисциплин, со следующего сезона — зимних, если несправедливое отстранение продолжится», — приводит слова Позднякова РИА Новости.
Подразумевается, что всем членам олимпийской команды выплатят по 150 тыс. рублей в 2023 году и начале 2024-го. По 500, 350 и 250 тыс. золотым, серебряным и бронзовым призёрам Олимпиад соответственно.
Ранее сообщалось, что Поздняков не верит в участие России в Олимпиаде 2024 года.