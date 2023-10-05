ОКР утвердил меры поддержки олимпийцев, не выступающих на международных турнирах

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Исполком организации утвердил меры финансовой поддержки спортсменов, не выступающих на международных турнирах.

«Сначала это коснётся летних олимпийских дисциплин, со следующего сезона — зимних, если несправедливое отстранение продолжится», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Подразумевается, что всем членам олимпийской команды выплатят по 150 тыс. рублей в 2023 году и начале 2024-го. По 500, 350 и 250 тыс. золотым, серебряным и бронзовым призёрам Олимпиад соответственно.

Ранее сообщалось, что Поздняков не верит в участие России в Олимпиаде 2024 года.