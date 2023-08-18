Кнороз выполнила олимпийский норматив в финале серии «Королевы российского спорта»

Россиянка Полина Кнороз выполнила олимпийский норматив в финале соревнований по прыжкам с шестом легкоатлетической серии «Королевы российского спорта».

Спортсменка выиграла турнир с результатом 4,73 м. Второе место заняла Аксана Гатауллина (4,43), третья позиция у Ирины Михайловой (4,43), которая уступила по количеству попыток.

Для олимпийского норматива было необходимо преодолеть планку 4,73 м.

Финал «Королевы российского спорта» завершится 19 августа.

Ранее Конева победила в тройном прыжке в финале серии «Королевы российского спорта».