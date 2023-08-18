Кнороз выполнила олимпийский норматив в финале серии «Королевы российского спорта»
- РИА Новости
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Спортсменка выиграла турнир с результатом 4,73 м. Второе место заняла Аксана Гатауллина (4,43), третья позиция у Ирины Михайловой (4,43), которая уступила по количеству попыток.
Для олимпийского норматива было необходимо преодолеть планку 4,73 м.
Финал «Королевы российского спорта» завершится 19 августа.
Ранее Конева победила в тройном прыжке в финале серии «Королевы российского спорта».