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Кнороз выполнила олимпийский норматив в финале серии «Королевы российского спорта»

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Россиянка Полина Кнороз выполнила олимпийский норматив в финале соревнований по прыжкам с шестом легкоатлетической серии «Королевы российского спорта».
Кнороз выполнила олимпийский норматив в финале серии «Королевы российского спорта»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Спортсменка выиграла турнир с результатом 4,73 м. Второе место заняла Аксана Гатауллина (4,43), третья позиция у Ирины Михайловой (4,43), которая уступила по количеству попыток.

Для олимпийского норматива было необходимо преодолеть планку 4,73 м.

Финал «Королевы российского спорта» завершится 19 августа.

Ранее Конева победила в тройном прыжке в финале серии «Королевы российского спорта».

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