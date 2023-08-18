Конева победила в тройном прыжке в финале серии «Королевы российского спорта»

Российская спортсменка Екатерина Конева одержала победу в тройном прыжке в финале «Королевы российского спорта».

Она показала результат 14,51 м. На втором месте расположилась Дарья Нидбайкина (14,02). На третьем — Валентина Косолапова (13,69).

Финал «Королевы российского спорта» завершится 19 августа. Победители соревнований получат по 300 тыс. рублей. Серебряные призёры заработают по 200 тыс., бронзовые — по 100 тыс. рублей.

Ранее Пронкин стал победителем финала «Королевы российского спорта» в метании молота.