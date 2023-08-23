Матыцин считает, что Горячкина покажет достойный результат на турнире претенденток

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал победу Александры Горячкиной над болгаркой Нургюл Салимовой в финале Кубка мира в Баку.

«От всей души поздравляю Александру Горячкину с победой в Кубке мира. Уверен, что и на турнире претенденток в 2024 году Александра покажет не менее достойный результат и порадует болельщиков эффектными партиями и яркими победами», — приводит слова Матыцина пресс-служба ведомства.

Горячкина на тай-брейке переиграла Салимову и одержала победу на Кубке мира. Напомним, что обе партии в классические шахматы и первую в быстрые Горячкина и Салимова свели к ничьим.

Ранее Горячкина прокомментировала свою победу на Кубке мира по шахматам.