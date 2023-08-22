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Горячкина: во время последней партии в классику я даже не допускала, что удастся спастись

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Российская шахматистка Александра Горячкина прокомментировала свою победу на Кубке мира по шахматам.
Горячкина: во время последней партии в классику я даже не допускала, что удастся спастись
  • РИА Новости

«Во время последней партии в классику в какой-то момент после контроля меня так хорошо и технично перекатали, что я в целом даже не допускала, что мне удастся спастись. Но потом соперницу словно подменили», — цитирует Горячкину ТАСС.

Она также отметила, что исполнила две мечты в шахматах. 

«Две мои мечты из трёх в шахматах сбылись. Третья уже никак не сбудется — не буду о ней говорить. Но первые две — это отобраться в мужской Суперфинал из мужской Высшей лиги и выиграть Кубок мира», — добавила шахматистка.

Горячкина на тай-брейке переиграла Салимову и одержала победу на Кубке мира. Напомним, что обе партии в классические шахматы и первую в быстрые Горячкина и Салимова свели к ничьим.

Ранее исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв прокомментировал победу Горячкиной в финале Кубка мира в Баку.

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