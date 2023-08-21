Ткачёв: Горячкина по праву является сильнейшей шахматисткой мира

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв прокомментировал победу Александры Горячкиной над болгаркой Нургюл Салимовой в финале Кубка мира в Баку.

«Саша по праву является сильнейшей шахматисткой не только России, но и мира. Она это неоднократно доказывала своей игрой.

Дай бог, чтобы она отобралась из турнира претенденток и вышла на титульный матч», — приводит слова Ткачёва «Матч ТВ».

Горячкина на тай-брейке переиграла Салимову и одержала победу на Кубке мира. Напомним, что обе партии в классические шахматы и первую в быстрые Горячкина и Салимова свели к ничьим.

Ранее Карпов прокомментировал победу Горячкиной.