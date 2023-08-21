Ткачёв: Горячкина по праву является сильнейшей шахматисткой мира
- РИА Новости
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«Саша по праву является сильнейшей шахматисткой не только России, но и мира. Она это неоднократно доказывала своей игрой.
Дай бог, чтобы она отобралась из турнира претенденток и вышла на титульный матч», — приводит слова Ткачёва «Матч ТВ».
Горячкина на тай-брейке переиграла Салимову и одержала победу на Кубке мира. Напомним, что обе партии в классические шахматы и первую в быстрые Горячкина и Салимова свели к ничьим.
Ранее Карпов прокомментировал победу Горячкиной.