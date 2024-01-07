Надаль не сыграет на Australian Open из-за травмы

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит Australian Open из-за травмы.

«Во время моего последнего матча в Брисбене у меня была небольшая проблема с мышцей, которая заставила меня волноваться. Сейчас я не готов выступать на максимальном уровне в пятисетовых матчах», — написал Надаль в соцсетях.

Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы.

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдёт с 14 по 28 января 2024 года.

Ранее сообщалось, как Надаль прокомментировал свою победу в первом матче после длительного перерыва.