Надаль: пожалуй, это был худший год в моей жизни

Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в первом матче после длительного перерыва.

«Это был эмоциональный и важный день для меня после, без сомнения, одного из самых трудных годов в моей теннисной карьере. Год, проведённый вне тура, пожалуй, был худшим в моей жизни», — заявил Надаль на пресс-конференции.

Испанец обыграл чемпиона US Open — 2020 австрийца Доминика Тима со счётом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

В следующем круге Надаль сыграет с победителем пары Аслан Карацев (Россия) — Джейсон Кублер (Австралия).

37-летний теннисист перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open. В октябре он вернулся к тренировкам на корте после операции.

Ранее Надаль вышел во второй круг турнира в австралийском Брисбене (ATP 250).