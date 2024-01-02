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Надаль победил Тима в своём первом матче в одиночном разряде после травмы

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира в австралийском Брисбене (ATP 250).
Надаль победил Тима в своём первом матче в одиночном разряде после травмы
  • Gettyimages.ru

Испанец обыграл чемпиона US Open-2020 австрийца Доминика Тима со счётом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 30 минут. 

В следующем круге Надаль сыграет с победителем пары Аслан Карацев (Россия) — Джейсон Кублер (Австралия).

37-летний теннисист перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open. В октябре он вернулся к тренировкам на корте после операции.

Ранее Надаль рассказал, как жил с травмой бедра в 2023 году.

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