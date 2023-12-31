Надаль: если бы я решил не продолжать карьеру, операции можно было избежать

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как жил с травмой бедра в 2023 году.

«Врачи пришли к тому, что без операции я вообще не смогу вернуться. Нужно было определяться. Если бы я решил не продолжать карьеру, операции можно было бы избежать. Тогда я решил, что хочу дать себе шанс на возвращение. Поэтому я согласился», — заявил Надаль на пресс-конференции.

Он также отметил, что после операции хотел поехать в отпуск, но первые шесть недель провёл дома, и с точки зрения восстановления это было идеально.

37-летний испанец перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open. В октябре он вернулся к тренировкам на корте после операции.

Ранее Надаль провёл первый матч после травмы, сыграв в парном разряде на турнире в австралийском Брисбене.