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Надаль: если бы я решил не продолжать карьеру, операции можно было избежать

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как жил с травмой бедра в 2023 году.
Надаль: если бы я решил не продолжать карьеру, операции можно было избежать
  • Gettyimages.ru

«Врачи пришли к тому, что без операции я вообще не смогу вернуться. Нужно было определяться. Если бы я решил не продолжать карьеру, операции можно было бы избежать. Тогда я решил, что хочу дать себе шанс на возвращение. Поэтому я согласился», — заявил Надаль на пресс-конференции.

Он также отметил, что после операции хотел поехать в отпуск, но первые шесть недель провёл дома, и с точки зрения восстановления это было идеально. 

37-летний испанец перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open. В октябре он вернулся к тренировкам на корте после операции.

Ранее Надаль провёл первый матч после травмы, сыграв в парном разряде на турнире в австралийском Брисбене.

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