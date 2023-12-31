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Восстановившийся после травмы Надаль провёл первый матч с января

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Испанец Рафаэль Надаль провёл первый матч после травмы, сыграв в парном разряде на турнире в австралийском Брисбене.
Восстановившийся после травмы Надаль провёл первый матч с января
  • Gettyimages.ru

В паре с соотечественником Марком Лопесом испанец проиграл австралийцам Максу Пёрселлу и Джордану Томпсону со счётом 4:6, 4:6 в первом круге турнира.

Призовой фонд соревнований превышает $1,7 млн.

37-летний испанец перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. Последний раз теннисист выходил на корт в январе, когда из-за проблем с мышцами поясницы уступил во втором круге Australian Open. В октябре он вернулся к тренировкам на корте после операции.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над соотечественницей Дианой Шнайдер на старте турнира в Брисбене (Австралия).

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