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Андреева — о победе над Шнайдер: очень нервничала, потому что мы много лет знаем друг друга

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Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над соотечественницей Дианой Шнайдер на старте турнира в Брисбене (Австралия).

«Честно признаться, я очень и очень нервничала перед игрой, потому что мы с Дианой знаем друг друга уже много лет.  Я очень рада сегодняшней победе», — цитирует Андрееву пресс-служба WTA.

Андреева победила Шнайдер со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

В следующем круге Андреева встретится с Людмилой Самсоновой (Россия).

Ранее россиянка Калинская обыграла американку Перу в первом круге турнира в Брисбене.

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