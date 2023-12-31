Андреева — о победе над Шнайдер: очень нервничала, потому что мы много лет знаем друг друга

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над соотечественницей Дианой Шнайдер на старте турнира в Брисбене (Австралия).

«Честно признаться, я очень и очень нервничала перед игрой, потому что мы с Дианой знаем друг друга уже много лет. Я очень рада сегодняшней победе», — цитирует Андрееву пресс-служба WTA.

Андреева победила Шнайдер со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

В следующем круге Андреева встретится с Людмилой Самсоновой (Россия).

Ранее россиянка Калинская обыграла американку Перу в первом круге турнира в Брисбене.