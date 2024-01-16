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Касаткина — единственная сеяная россиянка, вышедшая во второй круг AO

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Теннисистка Дарья Касаткина стала единственной сеяной россиянкой, которая победила на старте Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.
Касаткина — единственная сеяная россиянка, вышедшая во второй круг AO
  • AP

В матче первого круга Касаткина победила американку Питон Стирнс со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

Напомним, что изначально на Australian Open стартовали пять сеяных российских теннисисток — больше, чем из любой другой страны.

Помимо 26-летней россиянки, в посев вошли Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Людмила Самсонова.

Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг Australian Open.

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