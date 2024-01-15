Не без труда: Медведев и Хачанов отдали соперникам по сету на AO, Павлюченкова и Андреева уверенно вышли во второй круг

Даниил Медведев не без проблем преодолел стартовый барьер на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Россиянин отдал 144-й ракетке мира Теренсу Атману первый сет, затем взял две партии, после чего соперник отказался от продолжения борьбы из-за судорог. Карен Хачанов также отдал дебютный сет Даниэлю Альтмайеру, но затем взял себя в руки и одержал волевую победу. Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева, напротив, расправились с Донной Векич и Бернардой Перой соответственно, приложив минимум усилий. А вот Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова неожиданно зачехлили ракетки.

Нервный старт Медведева

Во второй день Открытого чемпионата Австралии по теннису в борьбу вступили десять россиян: двое мужчин и восемь женщин. Первым из них на корт вышел Даниил Медведев, для которого начало турнира выдалось весьма непростым. Третья ракетка мира в этом году не принимал участия в подготовительных турнирах к мейджору, а прилетел сразу в Мельбурн за неделю до своего первого матча. Даниил признавал, что это решение несёт в себе определённый риск, но он готов его принять. В итоге россиянин едва не повторил прошлогоднюю историю на «Ролан Гаррос», где он не справился с бразильцем Тьяго Уайлдом.

Соперником третьей ракетки мира на этот раз также стал выходец из квалификации — француз Теренс Атман, занимающий 144-ю строчку в рейтинге ATP. Разница в классе между теннисистами очевидна на бумаге, но на деле в стартовом сете Медведев не выглядел бесспорным фаворитом. Он провёл партию нервно и нестабильно, а в концовке и вовсе упустил нити игры. При счёте 5:4 Даниил не смог подать на сет, после чего француз взял под ноль свою подачу и добился двойного брейк-пойнта на приёме. Медведев ненадолго вернулся в игру и сумел восстановить равенство в гейме, решившись даже на укороченный удар. Но затем Атман блестяще сыграл в атаке, а новая попытка укороченного в исполнении россиянина провалилась — гейм и сет остались за французом.

На вторую партию вышел совершенно другой Медведев. Он с ходу взял подачу соперника, хотя это и не было лёгкой задачей: Атман отыграл три брейк-пойнта, но с четвёртой попытки россиянин вынудил соперника ошибиться в затяжном розыгрыше. После этого француз проиграл ещё три гейма подряд, что, в общем-то, предопределило исход партии. Но нужно отдать ему должное — он не бросил бороться и даже отыграл четыре сетбола на своей подаче при счёте 2:5.

К третьему игровому отрезку оба теннисиста были уже изрядно вымотаны, так как провели на корте более полутора часов под нещадным австралийским солнцем. Как признался по окончании матча Медведев, будь соперник немного свежее физически, он не ручался бы за результат. Но третьей ракетке мира повезло, ведь Атман до начала основного турнира провёл три встречи в квалификации. К тому же у француза начались судороги в ногах, и было видно, что ему очень тяжело играть. Тем не менее теннисист, превозмогая боль, довёл до конца третий сет (6:4 в пользу россиянина) и даже вышел на четвёртый, но затем всё-таки прекратил борьбу.

Во время рукопожатия у сетки Медведев тепло приветствовал Теренса, на котором не было лица от расстройства, и по-французски постарался подбодрить молодого теннисиста. «Все лучшие турниры будут твоими, если продолжишь так играть», — отметил Даниил.

Как заявил россиянин на пресс-конференции, он сам несколько раз в карьере сталкивался с проблемой судорог, играя в жару, но оба теннисиста находятся в равных условиях. Кроме того, Даниил не обошёлся без шуток, говоря о подготовке к стартовому матчу АО.

«Сложный матч. Теренс играл довольно хорошо. Он только появился в туре, поэтому я мало что знал о нём. Все говорили, что форхенд у него лучше бэкхенда. Но если посмотреть на статистику, у него примерно три ошибки с бэкхенда. Спасибо, ребята», — со смехом заметил Медведев.

Следующим соперником третьей ракетки мира станет Эмиль Руусувуори, который в начале января дошёл до финала турнира в Гонконге, где проиграл Андрею Рублёву. Даниил встречался с финном дважды в карьере и оба раза уверенно одерживал победы.

Волевая победа Хачанова

Непросто пришлось в стартовом матче и Карену Хачанову, который встречался с немцем Даниэлем Альтмайером. Ранее пути теннисистов ещё ни разу не пересекались, хотя оба играют в туре уже довольно долго, поэтому было сложно строить прогнозы.

Россиянин начал с проигрыша своей подачи, но тут же сделал обратный брейк и взял следующий гейм под ноль. Однако обилие невынужденных ошибок (20 против 14) больше не позволило 15-й ракетке мира зацепиться за очки на приёме, а при счёте 5:5 завязалась ожесточённая борьба на его подаче. В гейме, который продолжался более восьми минут, Хачанов отыграл четыре брейк-пойнта, но немец был настойчив и терпелив, втягивал соперника в затяжные розыгрыши и дожидался ошибки. Эта тактика принесла Альтмайеру брейк и победу в партии.

После перерыва Хачанов вернулся на корт более сконцентрированным. У него улучшился процент первой подачи (65% по сравнению с 50% в первом сете), а также более чем в два раза снизилось количество невынужденных ошибок. Также российский теннисист стал увереннее действовать в атаке, что позволило ему заработать 15 активно выигранных очков за сет. Благодаря этому Карен уверенно держал собственную подачу, а также сумел сделать брейк в четвёртом гейме, которого ему хватило, чтобы взять сет — 6:3.

Следующий игровой отрезок развивался по похожему сценарию: Хачанов взял подачу Альтмайера, повёл 4:3, однако на этот раз подтвердить преимущество не сумел. В итоге дело завершилось тай-брейком, в котором сильнее оказался россиянин. В целом к этому времени он уже разыгрался и больше не выглядел потерянным, как в начале встречи. Тем неожиданней стал проигрыш подачи в четвёртой партии при счёте 5:5, что позволило немцу выйти подавать на сет. Но в такой ответственный момент Карен провёл гейм выше всяких похвал и сумел перевести игру ещё в один тай-брейк, на котором немец выглядел абсолютно беспомощным.

Дальше Хачанову предстоит сыграть с выходцем из квалификации Александром Ковачевичем.

Успехи Андреевой и Павлюченковой

Между тем, стремительно редеют ряды россиянок в женской сетке турнира. Вслед за Людмилой Самсоновой в первом же круге из борьбы неожиданно выбыли сеяные Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

20-я ракетка мира встречалась с Лаурой Зигемунд, и игра у неё не заладилась с самого начала. Екатерина никак не могла нащупать первую подачу, а без неё бороться с мощной немкой было сложно. В итоге первый сет россиянка отдала — 2:6. Во втором полуфиналистка недавнего турнира в Аделаиде заиграла более активно, стала лучше попадать первым мячом и закономерно сравняла счёт по партиям. Решающий сет превратился в качели: ни одна из теннисисток не обошлась без проигрыша подачи, в результате чего игра перетекла в супер-тай-брейк. На нём Александрова с ходу проиграла два своих очка, но впоследствии смогла восстановить равновесие. Однако в решающий момент, при счёте 9:9, она грубо ошиблась при ударе с форхенда, а Зигемунд вслед за этим исполнила эйс и отправилась праздновать победу.

Кудерметова также в трёх сетах уступила малоизвестной швейцарке Виктории Голубич. Первая партия получилась самой упорной и завершилась на тай-брейке победой 85-й ракетки мира. После этого успеха Голубич ждал провал, в результате которого россиянка выиграла пять геймов подряд и легко довела сет до победы — 6:1. Но закрепить свой успех Вероника не смогла, уступив в третьей партии с зеркальным счётом.

Также в понедельник зачехлили ракетки Диана Шнайдер и Анастасия Потапова.

Куда более успешно свои матчи провели Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева. Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 без особенных проблем справилась с Донной Векич. За два сета 46-я ракетка мира отдала лишь два гейма на своей подаче, даже несмотря на не слишком высокий процент попадания первым мячом — 50%. Зато она записала себе в актив почти в два раза больше активно выигранных мячей (29 против 15) и пять подач навылет при двух у хорватки. Следующей соперницей россиянки станет Паула Бадоса.

Быстрее всех соотечественников с задачей по выходу во второй круг справилась Андреева. Ей хватило всего 1 часа 18 минут, чтобы отправить отдыхать Бернарду Перу. Тяжелее всего Мирре пришлось в концовке стартового сета, когда соперница заиграла невероятно агрессивно, а сама Андреева стала больше ошибаться. Но в этот момент россиянка сыграла не по возрасту умно: она не стала форсировать события, а переждала всплеск активности американки, а затем довела сет до победы — 7:5.

Во второй партии Пера ничего не смогла противопоставить россиянке. Андреева взяла четыре гейма подряд, не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта, а точку в матче эффектно поставила подачей навылет. Впереди у главной сенсации WTA-тура прошлого сезона серьёзное испытание — встреча с шестой ракеткой мира Онс Жабер.

Также во второй круг прошли дебютантка турниров Большого шлема Анастасия Захарова, которая в трёх сетах обыграла Юлию Путинцеву, и Анна Калинская, не без труда одолевшая Кэти Волынец.