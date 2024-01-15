Медведев — об отношениях со зрителями: хочу дарить любовь публике и получать её взамен

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свои отношения со зрителями на турнирах Большого шлема.

«У меня были худшие моменты со зрителями на всех ТБШ, также я переживал лучшие моменты с ними. Я хочу дарить любовь зрителям и получать это же взамен», — сказал Медведев на пресс-конференции.

15 января в стартовой игре россиянин встретился с французом Теренсом Атманом. При счёте 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева его соперник отказался от продолжения матча. Длительность встречи составила 2 часа 37 минут.

Ранее Медведев потроллил тех, кто рассказывал ему о сильных сторонах Атмана на AO-2024.