Медведев потроллил тех, кто рассказывал ему о сильных сторонах Атмана на AO-2024

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о сопернике, французе Теренсе Атмане, в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Мало что знал об Атмане. Слышал от некоторых парней, что у него лучше удар справа, чем слева, и он пропустил около трёх ударов слева за весь матч. Так что спасибо, ребята!» — заявил Медведев после матча.

В стартовой игре россиянин встретился с Атманом. При счёте 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева его соперник отказался от продолжения матча. Длительность встречи составила 2 часа 37 минут.

Ранее сообщалось, что Медведев пожаловался на жару во время первого матча на Australian Open.