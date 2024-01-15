Медведев потроллил тех, кто рассказывал ему о сильных сторонах Атмана на AO-2024
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«Мало что знал об Атмане. Слышал от некоторых парней, что у него лучше удар справа, чем слева, и он пропустил около трёх ударов слева за весь матч. Так что спасибо, ребята!» — заявил Медведев после матча.
В стартовой игре россиянин встретился с Атманом. При счёте 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева его соперник отказался от продолжения матча. Длительность встречи составила 2 часа 37 минут.
Ранее сообщалось, что Медведев пожаловался на жару во время первого матча на Australian Open.