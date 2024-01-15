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Медведев пожаловался на жару во время первого матча на Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом матче Открытого чемпионата Австралии 2024 года над французом Теренсом Атманом.

«Такой жары тут не было все семь дней, что я нахожусь. Но теннис — это всегда игра двух соперников. Я смотрел, что с ним происходит. Желаю ему хорошо отдохнуть на пляже!» — заявил Медведев после матча.

В стартовой игре россиянин встретился с Атманом. При счёте 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева его соперник отказался продолжать матч. Длительность встречи составила 2 часа и 37 минут.

Ранее сообщалось, что Анастасия Потапова сенсационно уступила 109-й ракетке мира на Australian Open.

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