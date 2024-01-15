Андреева: если будешь думать, что обязана проходить первый круг, то не будет получаться

Российская теннисистка Мирра Андреева ответила, ощущает ли она давление, что она обязана проходить первый круг на крупных турнирах.

«У меня было такое. Это добавляет давления, поэтому стараюсь об этом не думать. Играю каждый матч как последний, выкладываюсь на все 100%. Если ты будешь думать, что обязана проходить первый круг, то чаще всего не будет получаться», — приводит слова Андреевой Sports.ru.

Андреева вышла во второй круг Australian Open. В первом круге она победила Бернарду Перу из США со счётом 7:5, 6:2.

В следующем круге россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Ранее стало известно, что Андреева поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA.