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Андреева: если будешь думать, что обязана проходить первый круг, то не будет получаться

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Российская теннисистка Мирра Андреева ответила, ощущает ли она давление, что она обязана проходить первый круг на крупных турнирах.
Андреева: если будешь думать, что обязана проходить первый круг, то не будет получаться
  • Gettyimages.ru

«У меня было такое. Это добавляет давления, поэтому стараюсь об этом не думать. Играю каждый матч как последний, выкладываюсь на все 100%. Если ты будешь думать, что обязана проходить первый круг, то чаще всего не будет получаться», — приводит слова Андреевой Sports.ru.

Андреева вышла во второй круг Australian Open. В первом круге она победила Бернарду Перу из США со счётом 7:5, 6:2.

В следующем круге россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Ранее стало известно, что Андреева поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA.

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