Андреева: если будешь думать, что обязана проходить первый круг, то не будет получаться
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«У меня было такое. Это добавляет давления, поэтому стараюсь об этом не думать. Играю каждый матч как последний, выкладываюсь на все 100%. Если ты будешь думать, что обязана проходить первый круг, то чаще всего не будет получаться», — приводит слова Андреевой Sports.ru.
Андреева вышла во второй круг Australian Open. В первом круге она победила Бернарду Перу из США со счётом 7:5, 6:2.
В следующем круге россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.
Ранее стало известно, что Андреева поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA.