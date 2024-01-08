16-летняя россиянка Андреева поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA
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Спортсменка расположилась на 47‑й строчке рейтинга, сообщается на официальном сайте ассоциации.
3 января Андреева пробилась в третий круг турнира в австралийском Брисбене, одолев соотечественницу Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.
Лидером рейтинга WTA остаётся полька Ига Свёнтек, второе место у белоруски Арины Соболенко, тройку замыкает представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Ранее российская теннисистка Анна Калинская с победы стартовала на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).