16-летняя россиянка Андреева поднялась на 11 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на 11 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Спортсменка расположилась на 47‑й строчке рейтинга, сообщается на официальном сайте ассоциации.

3 января Андреева пробилась в третий круг турнира в австралийском Брисбене, одолев соотечественницу Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

Лидером рейтинга WTA остаётся полька Ига Свёнтек, второе место у белоруски Арины Соболенко, тройку замыкает представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Ранее российская теннисистка Анна Калинская с победы стартовала на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).