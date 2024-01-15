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«Спартак» поздравил 16-летнюю теннисистку Корнееву с победой в дебютном матче ТБШ

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Футбольный клуб «Спартак» поздравил 16-летнюю теннисистку Алину Корнееву с победой в дебютном матче Большого шлема.
«Спартак» поздравил 16-летнюю теннисистку Корнееву с победой в дебютном матче ТБШ
  • AP

«В первый день Australian Open талантливая российская теннисистка и наша болельщица обыграла опытную соперницу и вышла во второй круг турнира!» — передаёт пресс-служба клуба.

14 января Корнеева победила испанку Сару Соррибес-Тормо в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии 2024 года. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 2 часа 17 минут.

Ранее сообщалось, что две 16-летние теннисистки победили в первом круге турнира БШ впервые с 2007 года.

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