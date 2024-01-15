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Медведев на отказе соперника прошёл в следующий круг Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

В матче первого круга россиянин встретился с французом Теренсом Атманом. При счёте 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева его соперник отказался продолжать игру. Длительность встречи составила 2 часа и 37 минут.

В третьем сете француз почувствовал судороги и стал тяжело передвигаться по корту. 

В следующем раунде третья ракетка мира сыграет с финном Эмилем Руусувуори.

Ранее сообщалось, что Анастасия Потапова сенсационно уступила 109-й ракетке мира на Australian Open.

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