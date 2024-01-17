Рублёв — о целях на Australian Open: лучший план — вообще не иметь плана
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«Какой план у команды на турнир? Лучший план — вообще не иметь плана и стараться импровизировать», — сказал Рублёв после матча.
Он также подчеркнул, что основной целью на турнире является сосредоточенность на себе.
Россиянин победил Юбэнкса со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.
В следующем раунде Рублёв сыграет с американцем Себастьяном Кордой.
Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова высказала мнение, что теннис является ведущим видом спорта в России.