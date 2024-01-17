Рублёв — о целях на Australian Open: лучший план — вообще не иметь плана

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над американцем Кристофером Юбэнксом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«Какой план у команды на турнир? Лучший план — вообще не иметь плана и стараться импровизировать», — сказал Рублёв после матча.

Он также подчеркнул, что основной целью на турнире является сосредоточенность на себе.

Россиянин победил Юбэнкса со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.

В следующем раунде Рублёв сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова высказала мнение, что теннис является ведущим видом спорта в России.