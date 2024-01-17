Журова: сегодня теннис в России — ведущий вид спорта
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«Сегодня теннис в России является ведущим видом спорта. Поэтому сейчас очень приятно видеть наших ребят на международных соревнованиях и радоваться их победам», — цитирует Журову Sport24.
Она также подчеркнула, что российская теннисистка Мирра Андреева влюбила в себя болельщиков со всего мира.
В матче второго круга Australian Open Андреева одержала победу над туниской Онс Жабер, занимающей шестое место в мировом рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность игры составила 55 минут.
В следующем раунде россиянка сыграет с француженкой Диан Парри.
Ранее Рахимова вылетела с Australian Open 2024 во втором круге.