Журова: сегодня теннис в России — ведущий вид спорта

Депутат Государственной думы Светлана Журова высказала мнение, что теннис является ведущим видом спорта в России.

«Сегодня теннис в России является ведущим видом спорта. Поэтому сейчас очень приятно видеть наших ребят на международных соревнованиях и радоваться их победам», — цитирует Журову Sport24.

Она также подчеркнула, что российская теннисистка Мирра Андреева влюбила в себя болельщиков со всего мира.

В матче второго круга Australian Open Андреева одержала победу над туниской Онс Жабер, занимающей шестое место в мировом рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность игры составила 55 минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с француженкой Диан Парри.

Ранее Рахимова вылетела с Australian Open 2024 во втором круге.