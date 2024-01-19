Триллеры на ночь: Медведев отыгрался с 0:2 и дожал Руусувуори, а Блинкова сенсационно выбила Рыбакину с Australian Open

Даниил Медведев в драматичном матче сломил сопротивление Эмиля Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Он неожиданно уступил в двух стартовых партиях, взял третью и четвёртую, а в решающей не отдал финну ни гейма. При этом теннисист покинул корт в 03:45 по местному времени из-за затянувшейся дуэли между Анной Блинковой и Еленой Рыбакиной, которая завершилась сенсационным триумфом 25-летней россиянки. Для выявления сильнейшей спортсменкам потребовалось три сета, а судьба противостояния решилась на тай-брейке, в котором был установлен рекорд турниров Большого шлема по количеству розыгрышей.

Сенсация от Блинковой и поражение Касаткиной

Очередной игровой день ясно дал понять, что в женском теннисе предматчевые расклады зачастую не имеют никакого значения. И подтверждением тому стали встречи с участием россиянок, где во всех трёх случаях сильнее были номинальные андердоги. Творцом же главной сенсации стала Анна Блинкова, в фантастическом по накалу противостоянии взявшая верх над прошлогодней финалисткой Australian Open Еленой Рыбакиной.

За свою карьеру 25-летняя россиянка лишь трижды добиралась до третьего круга на турнирах Большого шлема, поэтому мало кто ставил на неё в дуэли с третьей ракеткой мира. Не добавлял оптимизма отечественным болельщикам и тот факт, что до настоящего момента пути теннисисток уже пересекались, и тогда сильнее была именно Анна. Ведь произошло это более шести лет назад, а с того момента Рыбакина добилась колоссального прогресса и ворвалась в элиту мирового спорта, в то время как Блинкова могла похвастаться лишь одной победой на соревнованиях WTA. В октябре 2022-го она с трудом справилась с Ясмине Паолини в финале первенства в Клуже.

Поэтому успех Блинковой в первой партии показался просто удачным стечением обстоятельств. Да, она провела её образцово и реализовала единственный брейк-пойнт, но уже во второй дважды уступила подачу и позволила Рыбакиной выровнять положение. В этом момент возникло ощущение, что более титулованная представительница Казахстана дожмёт оппонентку и спокойно проследует в следующий раунд, но не тут-то было.

Заключительный отрезок превратился в бескомпромиссную битву, в ходе которой Рыбакина трижды оказывалась в роли догоняющей. Но каждый раз чудесным образом отыгрывалась, а при счёте 5:6 даже ушла с двух матчболов. Казалось, уж на тай-брейке она точно дожмёт деморализованную этим обстоятельством Блинкову, но та и не думала сдаваться. Да, начало укороченного гейма она провела не лучшим образом, но потом пришла в себя и имела две отличные возможности завершить дуэль в свою пользу. Но Елена сначала взяла очко на своей подаче, а потом и на чужой.

Впоследствии на арене Рода Лэйвера происходило нечто невероятное. Инициативу поочерёдно захватывала то одна, то другая, но поставить точку никому не удавалось. В общей сложности самый продолжительный тай-брейк в истории турниров Большого шлема продлился 31 минуту. Рыбакина имела шесть матчболов, а Блинкова — все восемь и одним из них всё же воспользовалась. При этом ключевым стал затяжной розыгрыш при счёте 17:18, когда Анна чудесным образом сумела отзащищаться и потом сама заставила ошибиться Елену у сетки. Оправиться от этого потрясения та уже не смогла — 4:6, 6:4, 6:7 (20:22).

Как потом призналась Рыбакина, в её карьере случались эмоциональные матчи, но таких напряжённых тай-брейков — никогда. А Блинкова в этот вечер была на высоте и сражалась за каждое очко. В свою очередь, Анна назвала этот день лучшим в жизни, а перед уходом с корта написала на камере «Никогда не сдавайся». Теперь ей остаётся лишь набираться сил в преддверии реванша с Паолини.

Как и Блинкова, в третий круг Открытого чемпионата Австралии впервые пробилась и 75-я ракетка мира Анна Калинская. Аранча Рус занимала 45-е место в рейтинге WTA и считалась фавориткой в данном противостоянии, но не сумела подтвердить свой статус. При этом достойное сопротивление она оказала лишь во второй партии, где чуть-чуть не дотянула до тай-брейка. Но очень тяжело на равных бороться с визави, попадающей первым мячом в 82% случаев, — 6:1, 7:5.

За путёвку в четвёртый круг Калинская могла сразиться с Дарьей Касаткиной, но та не поддержала почин соотечественниц и уступила Слоан Стивенс. На протяжении карьеры первая ракетка страны испытывала сложности с американкой, которой ранее была бита в трёх из четырёх встреч. Но это было задолго до того, как та заметно сдала и вылетела далеко за пределы первой десятки рейтинга.

Матч выдался предельно равным и напряжённым. И в первом сете Касаткина настолько хорошо атаковала, что выйти вперёд ей не помешали даже 17 невынужденных ошибок. Но в последующих Стивенс подстроилась и уже не давала сопернице так часто завершать атаки, а в третьем и вовсе «зачехлила» её. В общей сложности Дарья отметилась лишь двумя активно выигранными мячами, в то время как промахов набралось целых 14. Однако даже несмотря на это, она до последнего сохраняла шансы на победу, пусть и не преуспела — 6:4, 3:6, 3:6.

Феноменальный камбэк Медведева

Благодаря Блинковой, ближе к полуночи на корт вышел Даниил Медведев, чьё выступление на старте Открытого чемпионата Австралии оставило смешанные чувства. С одной стороны, он выполнил свою задачу и прошёл неуступчивого Теренса Атмана, с другой — «просыпался» слишком долго и по-настоящему включился лишь во второй партии. Но если пробившийся на Australian Open через квалификацию француз не сумел в полной мере воспользоваться подарками со стороны россиянина, а потом и вовсе снялся из-за проблем со здоровьем, то Эмиль Руусувуори вполне мог наказать его за несобранность. К первому турниру Большого шлема в сезоне тот подходил в отличной форме, подтверждением чему стал выход в финал первенства в Гонконге.

Правда, на этот раз Медведев решил поднять ставки и провалил сразу две первые партии. В обеих он с ходу капитулировал на своей подаче, после чего судорожно пытался догонять, попутно успевая очень бурно реагировать на неудачи. И во второй ему это даже удалось. Более того, он забрал два гейма на приёме и имел три сетбола, но не реализовал ни один из них.

Возможно, причиной внезапного спада стали проблемы со стопой, заставившие Даниила вызвать на корт врача. Но пауза не пошла ему на пользу. На тай-брейке россиянин выглядел беспомощно и проиграл пять очков подряд, а в свою пользу завершил лишь один розыгрыш.

Медведеву была необходима перезагрузка, произвести которую тот решил в подтрибунном помещении. И на третью партию вышел уже в абсолютно ином состоянии. Если в предыдущей он совершил 21 невынужденную ошибку, то в этой ограничился лишь 13. И лишь однажды дал слабину, позволив Руусувуори преуспеть на приёме и сократить отставание до 2:4, но вовремя собрался и не дал развить успех финну. В ключевом, седьмом гейме россиянин сначала помешал сопернику реализовать брейк-пойнт, а потом укороченным завершил его в свою пользу. Пусть и при помощи троса, сделавшего удар неберущимся.

На эмоциях после победы в третьем сете Медведев здорово начал и четвёртый. Сначала он под ноль забрал чужую подачу, а потом сотворил чудо на своей. Даниил уступал 0:40, но вырвал пять очков подряд и подтвердил брейк. Однако он продолжал действовать слишком нестабильно и рискованно. Обилие укороченных заставляло Руусувуори много перемещаться по корту и тратить силы, но порой это выходило боком самому россиянину.

У Руусувуори была далеко не одна возможность преуспеть на приёме, но роковым стал восьмой гейм. До этого Медведев успел отыграть ещё два брейк-пойнта, но суммарно с седьмой попытки Эмиль всё же выровнял положение. И в решающем эпизоде Даниила подвёл всё тот же укороченный. Именно после этого финн рванул вперёд и всё же дожал россиянина, а потом и вышел вперёд, чем абсолютно вывел его из себя. Медведев в сердцах бросил ракетку, чем вызвал недовольный гул фанатов, отказывавшихся покидать арену Рода Лэйвера в три часа ночи, а также получил предупреждение от судьи.

Быть может, Медведеву было нужно немного завестись. Да, избежать тай-брейка он не смог, но зато на нём вернул должок Руусувуори, выиграв 7:1, и заставил того покинуть площадку. Возможно, уже в этот момент его стали беспокоить проблемы с плечом, из-за которых он потом даже вызывал врача.

Быть может, Эмиль подустал или действительно сказались проблемы со здоровьем, но на заключительный сет его попросту не хватило. Даниил выиграл 24 очка из 32, взял шесть геймов подряд и совершил невероятный камбэк. Дуэль продлилась 4 часа 23 минуты, а корт атлеты покинули около четырёх часов утра по Мельбурну.

Волевая победа Аванесян и успех Пановой

В свою очередь, в парном турнире отечественная сборная не обошлась без потерь. Так, поражение потерпела Ирина Хромачёва, выступавшая вместе с Мириам Колодзьежовой. В первом же раунде российско-чешскому дуэту попались шестые сеяные соревнований в лице Дезире Кравчик и Эны Сибахары, оказать достойного сопротивления которым они не смогли. В первой партии они зацепили всего один гейм, а во второй проиграли собственную подачу и оказались в роли догоняющих. И как ни старались, сделать хотя бы один брейк не сумели — 1:6, 4:6.

Зато в следующий раунд проследовали две другие россиянки, причём обеим для этого потребовалось отыграть все три сета. И одной из главных героинь вновь стала Элина Аванесян. Накануне она сотворила настоящую сенсацию и выбила из борьбы восьмую сеяную Марину Саккари в одиночном разряде, а на этот раз вместе с Ириной Шиманович совершила впечатляющий камбэк в парном и оставила не у дел Даниэль Коллинз и Надежду Киченок.

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Начало встречи выдалось крайне разочаровывающим. В дебюте Аванесян и Шиманович практически ничего не могли противопоставить оппоненткам и уступили пять геймов подряд, причём три из них — на своей подаче. После такого многие могли бы опустить руки, но спортсменки не расклеились и сначала избежали «баранки» в первом сете, а затем взяли второй. Да, без брейка вновь не обошлось, но в ключевые моменты россиянка и белоруска были хоть и немного, но лучше.

В отличие от визави, Коллинз и Киченок не смогли сохранить спокойствие и буквально развалились в третьем отрезке. Они сразу отдали подачу и с 0:3 уже не вернулись. Аванесян и Шиманович уверенно довели дело до победы и прошли во второй круг — 2:6, 6:4, 6:1.

Там их будут ждать Александра Панова и Кристина Букша, которым также пришлось попотеть ради выхода в следующий раунд. Правда, их встреча развивалась по немного иному сценарию. Россиянка и испанка довольно легко взяли сет у 12-х сеяных Мари Боузковой и Сары Соррибес-Тормо, но провести весь матч на таком уровне не вышло. Если в стартовой партии они отметились 16 активно выигранными мячами, то во второй их число сократилось до десяти, чем не преминули воспользоваться соперницы.

Решающий отрезок выдался крайне напряжённым, а развязка наступила в шестом и седьмом геймах. Если Панова и Букша сумели отыграть два брейк-пойнта и сохранить подачу, то Боузкова и Соррибес-Тормо дрогнули. И восстановить паритет им уже не удалось — 2:6, 6:2, 4:6.