Пять лучших теннисисток России не смогли пробиться в третий круг Australian Open
- AP
- © Louise Delmotte
18 января первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, уступила американке Слоан Стивенс и вылетела из турнира.
До неё Australian Open покинули ещё четыре сеяные: Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.
Турнир Большого шлема проходит в Мельбурне с 14 по 28 января.
Ранее сообщалось, что РФС пригласит Новака Джоковича на матч сборных России и Сербии.