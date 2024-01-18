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Пять лучших теннисисток России не смогли пробиться в третий круг Australian Open

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Все топ-5 российских теннисисток не смогли выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне.
Пять лучших теннисисток России не смогли пробиться в третий круг Australian Open
  • AP
  • © Louise Delmotte

18 января первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, уступила американке Слоан Стивенс и вылетела из турнира.

До неё Australian Open покинули ещё четыре сеяные: Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Турнир Большого шлема проходит в Мельбурне с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что РФС пригласит Новака Джоковича на матч сборных России и Сербии.

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