Пять лучших теннисисток России не смогли пробиться в третий круг Australian Open

Все топ-5 российских теннисисток не смогли выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне.

18 января первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, уступила американке Слоан Стивенс и вылетела из турнира.

До неё Australian Open покинули ещё четыре сеяные: Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Турнир Большого шлема проходит в Мельбурне с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что РФС пригласит Новака Джоковича на матч сборных России и Сербии.