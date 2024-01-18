Блинкова обыграла Рыбакину и прошла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над уроженкой Москвы Еленой Рыбакиной из Казахстана в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

Встреча продолжалась два часа 46 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (22:20).

Блинкова отыграла на тай-брейке шесть матч-поинтов, а Рыбакина — семь.

25-летняя россиянка четыре раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету казахстанской теннисистки девять эйсов, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В 1/16 финала Блинкова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.

Турнир Большого шлема проходит в Мельбурне с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс и вылетела с Australian Open.