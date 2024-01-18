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Украинка Ястремская не пожала руку Грачёвой после победы на Australian Open

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская не стала пожимать руку сопернице Варваре Грачёвой после матча второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Украинка Ястремская не пожала руку Грачёвой после победы на Australian Open
  • AFP
  • © Martin KEEP

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 и продолжалась 1 час 6 минут.

После матча украинка вместо рукопожатия стукнулась ракеткой с уроженкой Москвы. 

До смены спортивного гражданства Грачёва была шестой ракеткой России. С 2016 года теннисистка проживает и тренируется во Франции, страну начала представлять в 2023-м.

Ранее российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победу над третьей ракеткой мира казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

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