Украинка Ястремская не пожала руку Грачёвой после победы на Australian Open
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Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 и продолжалась 1 час 6 минут.
После матча украинка вместо рукопожатия стукнулась ракеткой с уроженкой Москвы.
До смены спортивного гражданства Грачёва была шестой ракеткой России. С 2016 года теннисистка проживает и тренируется во Франции, страну начала представлять в 2023-м.
Ранее российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победу над третьей ракеткой мира казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии.