Блинкова — о победе над Рыбакиной: до конца жизни не забуду этот день

Российская теннисистка Анна Блинкова прокомментировала победу над третьей ракеткой мира казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«Спасибо трибунам за поддержку, это дало мне сил биться до самого конца. Я старалась действовать агрессивно, но у меня тряслись руки. И ноги тоже. Я этот день до конца жизни не забуду. Особенно из-за этого корта, с такими трибунами. Никогда его не забуду», — сказала Блинкова.

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года Блинкова одержала победу над Рыбакиной со счётом 4:6, 6:4, 7:6.

Тай-брейк завершился со счётом 22:20 в пользу 25-летней россиянки.

Предыдущий рекорд у женщин был установлен на Уимблдонском турнире в 2023 году в игре между украинкой Лесей Цуренко и румынкой Аной Богдан, когда теннисистки разыграли 38 очков.

У мужчин такой же результат был установлен на Australian Open 2007 года в ходе встречи американца Энди Роддика и француза Жо-Вильфрида Тсонга.

Ранее Блинкова и Рыбакина сыграли самый долгий тай-брейк в истории турниров Большого шлема.