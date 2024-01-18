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Блинкова и Рыбакина сыграли самый долгий тай-брейк в истории турниров Большого шлема

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Российская теннисистка Анна Блинкова и уроженка Москвы Еленой Рыбакиной из Казахстана провели самый продолжительный тай-брейк в истории турниров Большого шлема в одиночном разряде.
Блинкова и Рыбакина сыграли самый долгий тай-брейк в истории турниров Большого шлема
  • AP
  • © Andy Wong

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года Блинкова одержала победу над Рыбакиной со счётом 4:6, 6:4, 7:6.

Тай-брейк завершился со счётом 22:20 в пользу 25-летней россиянки.

Предыдущий рекорд у женщин был установлен на Уимблдонском турнире в 2023 году в игре между украинкой Лесей Цуренко и румынкой Аной Богдан, когда теннисистки разыграли 38 очков.

У мужчин такой же результат был установлен на Australian Open 2007 года во встрече американца Энди Роддика и француза Жо-Вильфрида Тсонга.

Ранее сообщалось, что Блинкова обыграла Рыбакину и прошла в третий круг Australian Open.

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