Блинкова и Рыбакина сыграли самый долгий тай-брейк в истории турниров Большого шлема

Российская теннисистка Анна Блинкова и уроженка Москвы Еленой Рыбакиной из Казахстана провели самый продолжительный тай-брейк в истории турниров Большого шлема в одиночном разряде.

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года Блинкова одержала победу над Рыбакиной со счётом 4:6, 6:4, 7:6.

Тай-брейк завершился со счётом 22:20 в пользу 25-летней россиянки.

Предыдущий рекорд у женщин был установлен на Уимблдонском турнире в 2023 году в игре между украинкой Лесей Цуренко и румынкой Аной Богдан, когда теннисистки разыграли 38 очков.



У мужчин такой же результат был установлен на Australian Open 2007 года во встрече американца Энди Роддика и француза Жо-Вильфрида Тсонга.

Ранее сообщалось, что Блинкова обыграла Рыбакину и прошла в третий круг Australian Open.