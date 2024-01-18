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Джокович: временами меня расстраивает мой уровень тенниса

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о своей форме на Открытом чемпионате Австралии 2024 года в Мельбурне.

«Я не играл и не чувствовал себя в лучшей форме последнюю неделю. Да, временами меня расстраивает мой уровень тенниса и некоторые нетипичные ошибки, которые я допускаю», — сказал теннисист.

В матче второго круга серб обыграл австралийца Алексея Попырина со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 3 часа 11 минут.

В следующем раунде Джокович сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Ранее сообщалось, что РФС пригласит Джоковича на матч между сборными России и Сербии.

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