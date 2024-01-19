Ольховский: Тимофеева обыграла Хаддад-Майю за счёт стабильности

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о победе россиянки Марии Тимофеевой над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

«Это просто фантастическая победа. Хаддад-Майя — очень сильный игрок, победить такого соперника на турнире Большого шлема, да ещё и в двух сетах, дорогого стоит. Я считаю, что она выиграла за счёт характера, воли к победе и стабильной игры, которую она показывает на этом турнире», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он также назвал игру Тимофеевой отличным результатом.

В матче третьего круга россиянка одержала победу над 12-й ракеткой мира Хаддад-Майей со счётом 7:5 (9:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут.

В следующем раунде Тимофеева сыграет с украинкой Мартой Костюк.

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