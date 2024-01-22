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Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open

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Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над итальянкой Ясмине Паолини в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open
  • AFP
  • © Anthony WALLACE

Встреча в Мельбурне продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:5, 6:2.

26-летняя россиянка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету итальянской теннисистки три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Таким образом, Калинская впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема, где встретится с победительницей игры между китаянкой Чжан Циньвэнь и француженкой Осеан Доден.

Australian Open проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев победил португальца Нуну Боргеса и пробился в четвертьфинал Australian Open.

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