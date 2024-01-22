Медведев победил Боргеса и пробился в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над португальцем Нуну Боргесом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча в Мельбурне продолжалась 3 часа 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

27-летний россиянин 13 раз подал навылет, совершил 11 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету португальского теннисиста пять эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале Медведев встретится с победителем игры между французом Артуром Казо и поляком Хубертом Хуркачем.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Александра Панова вышла в четвертьфинал Australian Open в парном разряде.