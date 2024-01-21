Навстречу обидчику Хачанова: Рублёв взял верх в рубке с де Минором, Андреева и Тимофеева покинули Australian Open

Андрей Рублёв единственный из россиян одержал победу в восьмой день Открытого чемпионата Австралии по теннису. Пятая ракетка мира взял первый сет у Алекса де Минора, но затем уступил две партии на тай-брейках. После этого он собрался и сломил сопротивление австралийца, благодаря чему в десятый раз пробился в четвертьфинал на турнирах Большого шлема. Свои выступления в Мельбурне завершили Карен Хачанов, который не сумел навязать борьбу Яннику Синнеру, а также Мирра Андреева и Мария Тимофеева, потерпевшие поражения от Барборы Крейчиковой и Марты Костюк соответственно.

Камбэк Рублёва и поражение Хачанова

У большинства болельщиков Андрей Рублёв наверняка ассоциируется с его ярко атакующим стилем игры и неумением сдерживать эмоции на корте. Но не стоит забывать, что вместе с этим он давно стал одним из наиболее стабильных представителей мирового тура. Ведь к 26 годам он уже девять раз доходил до четвертьфинала на турнирах Большого шлема. И хотя преодолеть этот барьер пока так и не смог, многие коллеги могли лишь позавидовать постоянству его результатов.

К их числу можно отнести и Алекса де Минора, лишь однажды проходившего дальше четвёртого круга на мейджорах. В 2020-м он пробился в четвертьфинал US Open, но потом так и не сумел повторить это достижение. Хотя несколько раз был близок к этому, в том числе и на родном Australian Open. Но в 2022-м на его пути встал Янник Синнер, а в прошлом розыгрыше — Новак Джокович.

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Судя по всему, австралиец был полон решимости положить конец неудачной серии, поэтому принялся цепляться за каждый мяч во встрече с россиянином. Да, в первой партии этого оказалось недостаточно — Рублёв сделал два брейка и вышел вперёд. Но уже во второй невероятные спасения де Минора стали всё чаще выводить пятую ракетку планеты из себя. Андрей занервничал, стал слишком часто рисковать и коллекционировать невынужденные ошибки. Если в первом сете таковых набралось лишь десять, то за последующие два — аж 41.

Несмотря на колоссальные проблемы, за эти два игровых отрезка Рублёв отдал лишь один гейм на своей подаче и в обоих случаях дотянул до тай-брейка. Но там оба раза был слабее, пусть и в упорной борьбе. Тем самым россиянин поставил себя в крайне сложную ситуацию. Ведь ранее он брал верх лишь в двух из 12 матчей на ТБШ, если уступал 1:2 по сетам. В 2020-м сломил сопротивление Сэма Куэрри на «Ролан Гаррос», а два года спустя совершил камбэк в дуэли с Денисом Шаповаловым на US Open.

И в этот раз Рублёв решил повторить подобный подвиг. Благо де Минор серьёзно подустал к четвёртой партии и перестал тащить всё подряд на задней линии. Правда, без нервов россиянин всё же не обошёлся. Поведя 3:0, он позволил австралийцу навязать ему борьбу в середине сета, но в итоге уверенно дожал противника.

Пятый же сет напомнил о недавнем противостоянии Даниила Медведева и Эмиля Руусувуори. Тогда финн также вёл в счёте, но дал оппоненту отыграться, после чего буквально развалился в заключительном отрезке. Та же судьба постигла де Минора. На своей подаче Алекс взял лишь четыре розыгрыша из 17, а на чужой навязал борьбу лишь при счёте 0:5. Однако от баранки уже не спасся. Рублёв провёл на корте 4 часа 14 минут, но всё же победил и в десятый раз в карьере пробился в четвертьфинал ТБШ — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.

Его будущим противником вполне мог стать Карен Хачанов, но он не сумел приблизиться к повторению своего прошлогоднего результата на Australian Open. В 2023-м он во второй раз в карьере дошёл до полуфинала турнира Большого шлема, где уступил Стефаносу Циципасу, но на этот раз выбыл в четвёртом круге. Непреодолимым барьером для него стал Янник Синнер, который не только занимает четвёртое место в рейтинге ATP, но и пребывает в фантастической форме.

До текущего противостояния соперники встречались трижды (в последний раз — в марте 2021-го), и все матчи проходили в упорной борьбе. Но после тяжёлой победы в рамках US Open 2020 Хачанов дважды уступал молодому итальянцу.

На этот раз россиянин проиграл вчистую, хотя имел больше шансов зацепиться на приёме. В первых двух сетах он навязывал Синнеру ожесточённую борьбу и заработал аж десять брейк-пойнтов, но реализовать сумел лишь один. Чего не скажешь о его безжалостном сопернике, использовавшем три из трёх возможностей.

И хотя по счёту первые партии получились довольно равными, не оставляло ощущение того, что итальянец может в любой момент прибавить. Именно это произошло в заключительном сете. Если ранее Янник периодически испытывал сложности на подаче, то в этой был неумолим и позволил россиянину довольствоваться лишь тремя успешными розыгрышами на приёме. А под конец ещё сделал два брейка подряд — 6:4, 7:5, 6:3.

Неудачи Андреевой и Тимофеевой

Зачехлили ракетки и две юные звёздочки российского тенниса. Серьёзного сопротивления Марте Костюк не оказала 20-летняя Мария Тимофеева, впервые в карьере выступавшая на мейджоре. В первой партии она с ходу позволила сопернице повести 3:0 и потом тщетно пыталась догнать её. А во второй и вовсе посыпалась. С огромным трудом она сумела взять первую подачу, но потом уступила пять геймов подряд — 2:6, 1:6.

Как впоследствии призналась Тимофеева, к четвёртому кругу она подсела как физически, так и эмоционально, поэтому была неспособна на равных соперничать с Костюк. И это неудивительно, ведь до этого дня она успела провести шесть встреч за 11 дней — три в рамках квалификации и столько же в основном турнире. Но расстраиваться россиянке не стоит, ведь она не только добралась до 1/8 финала на дебютном ТБШ, но и совершила колоссальный скачок в рейтинге WTA. Перед стартом первенства Мария располагалась на 170-й строчке, а по его окончании переместится на 100-ю.

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Впервые пробиться в четвертьфинал мейджора не удалось и Мирре Андреевой. Она с ходу попала в основную сетку Australian Open, поэтому в лучшей форме подходила к противостоянию с Барборой Крейчиковой. И даже забрала первый сет у 11-й ракетки планеты. По ходу этого отрезка 16-летняя россиянка буквально во всём превосходила чешку, достаточно взглянуть хотя бы на соотношение активно выигранных мячей (8–4) и невынужденных ошибок (12–21).

Однако провести весь матч на таком уровне Андреева не смогла, пропустив рывок внезапно оправившейся от неудачи Крейчиковой. Во втором игровом отрезке Мирра дважды проиграла свою подачу, а в третьем разница между теннисистками выглядела уже внушительной. Россиянка не заработала ни одного брейк-пойнта и сорвала в четыре раза больше ударов, чем соперница, да и в атаке смотрелась не так убедительно — 6:4, 3:6, 2:6.

Так или иначе, Андреева во второй раз в карьере дошла до четвёртого раунда ТБШ и уже гарантировала себе место в топ-40 рейтинга WTA. Пока ей прогнозируют 33-ю строчку, но это может измениться, если очередную сенсацию сотворит Линда Носкова. Накануне она выбила из борьбы первую ракетку планеты Игу Свёнтек, а завтра померится силами с Элиной Свитолиной.

Фиаско в парах

Также в воскресенье сразу два российских дуэта завершили выступление в женском парном соревновании, хотя о вылете одного из них стало известно ещё накануне. Анастасия Павлюченкова получила травму живота и вместе с Вероникой Кудерметовой не смогла принять участия в матче второго круга. В свою очередь, Екатерина Александрова и Анна Калинская вышли на корт, но на равных соперничать со Сторм Хантер и Катержиной Синяковой не смогли — 2:6, 2:6.

Что касается Кудерметовой, та имела шанс поднять себе настроение и пройти в следующий раунд в миксте. И поначалу они вместе с британцем Ллойдом Гласспулом смотрелись довольно неплохо. В первой партии ни разу не уступили собственной подачи, зато взяли чужую при счёте 5:5. В следующем сете Кудерметова и Гласспул вели со счётом 5:3, но в ключевой момент вторые сеяные Дезире Кравчик и Нил Скупски были сильнее и восстановили паритет. А затем дожали соперников на супер-тай-брейке — 5:7, 7:5, 10:7.

Капитулировали и Людмила Самсонова с Андреа Вавассори. По сути, серьёзное сопротивление они оказали лишь в первом сете, судьба которого решилась на тай-брейке. Быть может, поражение в нём так расстроило российско-итальянскую пару, что в дебюте второй партии они проиграли четыре гейма подряд. А устроить погоню попросту не хватило сил — 6:7 (8:10), 2:6.