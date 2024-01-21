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Каливод назвал обидным поражение Андреевой в матче с Крейчиковой на Australian Open

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Заслуженный тренер России Александр Каливод высказался о поражении российской теннисистки Мирры Андреевой в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года с чешкой Барборой Крейчиковой.

«То, что Андреева уже сделала на этом турнире в свои 16 лет, уже очень здорово. Выход в четвёртый круг тоже является достижением. Самое простое и банальное, что можно сказать о её поражении в матче с Крейчиковой: Андреева устала. Что касается игры: в хорошем смысле слова на корте творился примитив с обеих сторон. Абсолютно незатейливая тактика многоопытной Барборы, которая использовала пару комбинаций. Она уцепилась за очень простой вариант — подача в первый квадрат. Судя по скорости полёта мяча, она не шла на эйсы и не форсировала событий», — сказал Каливод RT.

По его мнению, Крейчикова была хозяйкой хавкорта в матче с Андреевой.

«Сегодня Барбора была хозяйкой хавкорта. После такого удачного и мягкого приёма она делала что хотела. Очень обидно, что Мирре не хватило какого-то контрприёма против чешской теннисистки, которая к тому же смогла навязать ей ещё и ритм игры», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Каливода не удивило поражение Хачанова в матче с Синнером на Australian Open.

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