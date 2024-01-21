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Каливода не удивило поражение Хачанова в матче с Синнером на Australian Open

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Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года с итальянцем Янником Синнером.
Каливода не удивило поражение Хачанова в матче с Синнером на Australian Open
  • Gettyimages.ru

«Я не то чтобы удивлён вылетом Хачанова — в принципе, расклад сил тут был в пользу Синнера. Итальянец потихоньку делает шаг за шагом в своём развитии и уже стал элитным игроком. Но очень обидно и досадно за Карена, который никак не может преодолеть барьер, связанный с его откатом, в хорошем смысле этого слова, после попадания в топ-10 рейтинга», — сказал Каливод RT. 

Ранее Хачанов проиграл Синнеру и вылетел с Australian Open.

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