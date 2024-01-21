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Андреева: я испытывала небольшие затруднения по ходу матча с Крейчиковой

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Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о поражении от чешки Барборы Крейчиковой в матче четвёртого раунда Открытого чемпионата Австралии.
Андреева: я испытывала небольшие затруднения по ходу матча с Крейчиковой
  • Gettyimages.ru

«Тяжёлый матч. Она показала великолепный теннис. Я испытывала небольшие затруднения и в начале, и по ходу матча. Это нормально, так бывает. Это теннис. Но надо отдать ей должное, она показала потрясающий уровень игры. Желаю ей удачи до самого конца турнира», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

Встреча продолжалась два часа и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 2:5.

Таким образом, 16-летняя россиянка вылетела с Australian Open.

В четвертьфинале чешская теннисистка встретится с белоруской Ариной Соболенко.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Янника Синнера и вылетел с Australian Open.

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