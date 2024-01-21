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Дмитриева: Крейчикова здоровее и сильнее Андреевой — у Мирры ещё не ушло детство

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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева высказалась о поражении россиянки Мирры Андреевой от чешки Барборы Крейчиковой в четвёртом круге Australian Open.
Дмитриева: Крейчикова здоровее и сильнее Андреевой — у Мирры ещё не ушло детство
  • Gettyimages.ru

«Во втором и третьем сетах ощущалось, что физически Крейчикова просто сильнее и здоровее Андреевой. Она искала варианты, но Крейчикова очень мощно подавала и вела игру. Просто детство ещё не ушло — надо крепнуть и взрослеть», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Встреча продолжалась два часа и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 2:5.

Таким образом, 16-летняя россиянка вылетела с Australian Open.

В четвертьфинале чешская теннисистка встретится с белоруской Ариной Соболенко.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Янника Синнера и вылетел с Australian Open.

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