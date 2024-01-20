Старые знакомые: Медведев в седьмой раз победил Оже-Альяссима, Калинская обыграла Стивенс на Australian Open

Даниил Медведев без особых проблем пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Россиянин выглядел заметно лучше, чем в матче с Эмилем Руусувуори, и лишь однажды уступил свою подачу. В то время как сам сделал пять брейков и в седьмой раз подряд взял верх над Феликсом Оже-Альяссимом. В свою очередь, Анна Калинская уступила первый сет, но сломила сопротивление Слоан Стивенс, а Анна Блинкова не успела восстановиться после напряжённой дуэли с Еленой Рыбакиной и проиграла Ясмине Паолини.

Доминирование Медведева

Изматывающая дуэль с Эмилем Руусувуори во втором круге Australian Open продлилась около 4,5 часа и завершилась почти в четыре утра по мельбурнскому времени, и провести ещё один такой матч спустя два дня Даниилу Медведеву явно не хотелось. Идеальным для него вариантом было бы сразиться с кем-то, кого он уже неоднократно побеждал, причём преимущественно делал это с лёгкостью. Именно такой соперник ждал его в третьем круге. Но с небольшими оговорками.

До этого момента россиянин шесть раз пересекался с Феликсом Оже-Альяссимом и каждый раз выходил триумфатором, причём справлялся с канадцем как на не самых престижных соревнованиях, так и на турнирах Большого шлема. При этом самая напряжённая дуэль состоялась два года назад в Мельбурне, когда спортсмены были вынуждены провести на корте все пять сетов. И с тех пор канадец стал заметно сильнее — прервал серию из восьми подряд поражений в финалах первенств ATP и завоевал пять трофеев, а в ноябре 2022-го даже добрался до шестой строчки рейтинга.

Как уже неоднократно демонстрировал Медведев, зачастую ему нужно время вкатиться в матч, из-за чего он оказывается в роли догоняющего. Но на этот раз россиянин решил не наступать на те же грабли. Первую партию он провёл образцово и не дал оппоненту заработать ни одного брейк-пойнта на своей подаче, в то время как сам имел три. И два из них использовал, сходу завладев преимуществом.

На фоне предыдущих игр Даниила особенно удивительным выглядело то, насколько ровно ему удалось отработать всю встречу. По сути, единственный спад у него возник в начале второго сета, когда он в первом же гейме позволил Феликсу сделать брейк. Но вскоре россиянин взял реванш и потом уже не ослаблял хватку. Да, разгромом в этот раз не пахло, но превосходство Медведева ощущалось. На этот раз он не перебарщивал с укороченными и суммарно допустил лишь 25 невынужденных ошибок, в то время как у Оже-Альяссима таких набралось аж 43.

К слову, тот брейк-пойнт так и остался единственным для канадца. Причём не только в плане реализации. Больше навязать борьбу на приёме он не сумел, в то время как сам регулярно оказывался в сложных ситуациях. И выбирался из них далеко не всегда. Во втором отрезке россиянин воспользовался двумя из трёх шансов, а в третьем ему хватило одного. В четвёртом гейме он всухую взял подачу противника, а потом довершил начатое — 6:3, 6:4, 6:3.

После победы Медведев шутил, что восстановиться от изнурительной битвы с Руусувуори ему помог опыт проведения тренировок после ночных тусовок, которые он посещал до 21 года. Россиянин также назвал умение спать где и когда захочет своей сверхспособностью. По его словам, в противостоянии с Оже-Альяссимом он старался демонстрировать свой максимум, в то время как был готов лишь на 80%, но к следующей встрече успеет восстановиться.

И силы ему действительно понадобятся, ведь дорогу в четвертьфинал Даниилу постарается преградить одно из главных открытий Australian Open. До этого момента 26-летний Нуну Боргес не выиграл ни одного турнира ATP, а на ТБШ лишь дважды преодолевал барьер первого раунда. Но в Австралии португалец внезапно сокрушил сначала 23-го сеяного Алехандро Давидович-Фокину, а затем и экс-третью ракетку мира Григора Димитрова. Причём совершил камбэк и забрал три сета подряд после неудачи в первом.

Месть Калинской и поражение Блинковой

Сложно сказать, была ли встреча со Слоан Стивенс принципиальной для самой Анны Калинской, но для отечественных болельщиков это было именно так. Ведь два дня назад американка выбила из борьбы Дарью Касаткину и лишила возможности понаблюдать за российской дуэлью в третьем круге Australian Open. А в ней вполне могла быть заинтересована и сама Калинская. Пару недель назад она уступила первой ракетке страны на соревнованиях в Аделаиде, а поквитаться в Мельбурне было бы крайне приятно.

Дуэль с американкой выдалась ожесточённой и продлилась без малого три часа. Самой напряжённой стала первая партия, растянувшаяся на 69 минут. На двоих девушки имели пять брейк-пойнтов, но не смогли реализовать ни один из них, вследствие чего были вынуждены провести тай-брейк. И тот стал настоящим разочарованием для Калинской. Россиянка сходу завладела инициативой и имела три сетбола подряд, а потом заработала и четвёртый, но не воспользовалась ни одним из них. В то время как Стивенс хватило двух попыток, чтобы взять партию.

Но вместо того, чтобы психологически надломиться, Калинская невероятно преобразилась. Если в стартовом сете она допустила десять невынужденных ошибок, то за два последующих таких набралось лишь пять.

Вторую партию она и вовсе взяла почти без боя, что неудивительно. Четыре эйса, 70% попадания первым мячом, 15 активно выигранных очков и всего две невынужденные — с такими показателями россиянка вполне могла соперничать с сильнейшими представительницами тура. Под этим давлением некогда звёздная американка ожидаемо дрогнула, сумев только избежать баранки.

В заключительном отрезке Стивенс всё же сумела навязать борьбу и даже вышла вперёд, но Калинская сразу восстановила паритет. А в ключевой момент дожала соперницу, хоть та и билась до последнего. При счёте 4:4 Анна с пятой попытки взяла чужую подачу, а потом чуть была не упустила свою. Но с третьего матчбола всё же поставила точку — 6:7 (8:10), 6:1, 6:4.

Калинская впервые в карьере добралась до четвёртого раунда ТБШ, но чтобы сказка продолжалась, ей придётся справиться с Ясмине Паолини, не пустившей дальше автора одной из главных сенсаций турнира Анну Блинкову. Ранее та чудесным образом справилась с третьей ракеткой планеты Еленой Рыбакиной, по ходу дела выдав самый длинный тай-брейк в истории мейджоров. Но затратила на это слишком много сил — как физических, так и моральных.

Причём усталость настигала Блинкову в самый важный момент — в концовках обоих отрезков. В первом сете они с Паолини устроили настоящий обмен любезностями и по два раза преуспели на приёме. Причём в двух случаях под ноль взяли чужую подачу. Но на тай-брейке Анна внезапно расклеилась и довольствовалась лишь одним выигранным розыгрышем. Но настоящее потрясение ждало россиянку во второй партии. Она здорово стартовала и повела 4:1, но потом как отрезало. За оставшиеся пять геймов она выиграла лишь три очка и завершила выступление в Мельбурне — 6:7 (1:7), 4:6.

Также по теме Время новых чудес: Андреева спаслась в безнадёжной ситуации, а Тимофеева убрала с пути Хаддад-Майю на Australian Open Андрей Рублёв в третьем круге Australian Open не оставил шансов Себастьяну Корде, а Карен Хачанов в четырёх сетах сломил сопротивление...

Как позднее призналась Блинкова, в середине второго сета «её будто выключило», из-за чего она перестала контролировать ситуацию на корте и стала допускать слишком много ошибок. По её словам, она не смогла должным образом восстановиться после предыдущего матча, а также слишком много времени потратила на общение с болельщиками, поздравлявшими её после победы над Рыбакиной. Но уже сделала выводы и в будущем пообещала не допускать подобных промашек.

А уже спустя несколько часов Блинкова в дуэте с Александрой Саснович уступили Беатрис Хаддад-Майя и Тэйлор Таунсенд во втором круге парного первенства. Причём почти с аналогичным счётом. Разве что на тай-брейке зацепили на один розыгрыш больше — 6:7 (2:7), 4:6.

В свою очередь, второе поражение за два дня потерпела Элина Аванесян, также успевшая удивить своих поклонников по ходу Открытого чемпионата Австралии. Во втором круге одиночного разряда она сломила сопротивление восьмой сеяной Марии Саккари, но в следующем не справилась с Мартой Костюк. А теперь завершила выступление и в парах. Вместе с Ириной Шиманович они ничего не смогли противопоставить Александре Пановой и Кристине Букша, взяв лишь три гейма — 1:6, 2:6.

Зато в миксте дальше проследовали две россиянки. Яна Сизикова и Джейми Маррей не оставили шансов Надежде Киченок и Максимо Гонсалесу. За весь матч они ни разу не проиграли свою подачу, зато сделали по два брейка в каждой из партий (6:2, 6:2). Их успех чуть было не повторили Людмила Самсонова и Андреа Вавассори. Но Дарья и Люк Савиллы позволили российско-итальянскому дуэту преуспеть на приёме на один раз меньше (3:6, 3:6).