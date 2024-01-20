RT в Telegram
Подпишись

Алькарас на отказе соперника вышел в четвёртый круг Australian Open

Короткая ссылка
Испанский теннисист Карлос Алькарас прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

В матче 1/16 финала 20-летний испанец обыгрывал китайца Цзюнчэн Шана – 6:1, 6:1.

В третьем сете при счёте 1:0 китайский теннисист отказался от продолжения игры.

В четвёртом круге Алькарас сыграет сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.

Турнир Большого шлема проходит в Мельбурне с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от итальянки Ясмине Паолини и вылетела с Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить