Алькарас на отказе соперника вышел в четвёртый круг Australian Open
В матче 1/16 финала 20-летний испанец обыгрывал китайца Цзюнчэн Шана – 6:1, 6:1.
В третьем сете при счёте 1:0 китайский теннисист отказался от продолжения игры.
В четвёртом круге Алькарас сыграет сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.
Турнир Большого шлема проходит в Мельбурне с 14 по 28 января.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от итальянки Ясмине Паолини и вылетела с Australian Open.