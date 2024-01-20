Алькарас на отказе соперника вышел в четвёртый круг Australian Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

В матче 1/16 финала 20-летний испанец обыгрывал китайца Цзюнчэн Шана – 6:1, 6:1.

В третьем сете при счёте 1:0 китайский теннисист отказался от продолжения игры.

В четвёртом круге Алькарас сыграет сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.

Турнир Большого шлема проходит в Мельбурне с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от итальянки Ясмине Паолини и вылетела с Australian Open.