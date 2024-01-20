RT в Telegram
Подпишись

Панова в паре с Букшей вышла в третий круг Australian Open

Короткая ссылка
Российская теннисистка Александра Панова и испанка Кристина Букша одержали победу над россиянкой Элиной Аванесян и белоруской Ириной Шиманович в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года в парном разряде.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

В следующем круге Панова в паре с Букшей сыграют с победительницами игры между россиянкой Анной Блинковой и белоруской Александрой Саснович и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и американкой Тэйлор Таунсенд.

Australian Open проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от итальянки Ясмине Паолини в матче третьего круга Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить