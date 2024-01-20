Панова в паре с Букшей вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Александра Панова и испанка Кристина Букша одержали победу над россиянкой Элиной Аванесян и белоруской Ириной Шиманович в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии 2024 года в парном разряде.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

В следующем круге Панова в паре с Букшей сыграют с победительницами игры между россиянкой Анной Блинковой и белоруской Александрой Саснович и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и американкой Тэйлор Таунсенд.

Australian Open проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от итальянки Ясмине Паолини в матче третьего круга Australian Open.