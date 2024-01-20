Панова в паре с Букшей вышла в третий круг Australian Open
Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:2.
В следующем круге Панова в паре с Букшей сыграют с победительницами игры между россиянкой Анной Блинковой и белоруской Александрой Саснович и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и американкой Тэйлор Таунсенд.
Australian Open проходит с 14 по 28 января.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от итальянки Ясмине Паолини в матче третьего круга Australian Open.